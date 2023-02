Opel GSe: Sind Astra und Grandland jetzt Sportler?

Opel und die Modellgeschichte

Das Kürzel GSe stammt zwar aus Opels Geschichte, aber eigentlich erinnert nichts an den Modellen an die Vergangenheit (abgesehen vielleicht von der schwarzen Motorhaube des Opel Grandland GSe, aber die gab es auch ohne GSe schon). Das ist Konzept, denn bei Opel hält man nicht viel von Retro-Modellen: „Wir inspirieren uns aus der Vergangenheit und tragen das dann aber in die Zukunft in das, was wir glauben, dass für Opel wichtig ist. Nämlich Elektromobilität und Designsprache“, sagt Opel CEO Florian Huettl im „Krone“-Gespräch.