Aufregung um Sabalenka nach Finale bei French Open

Während die Favoritin die windigen Bedingungen ständig monierte, blieb Coco Gauff cool. Die 21-jährige US-Amerikanerin zeigte am Samstag in Paris gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka eine reife Leistung. Gauff holte mit 6:7, 6:2 und 6:4 ihren ersten Titel in Roland Garros und den zweiten auf Grand-Slam-Niveau.