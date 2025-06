Nach Regenfrust folgt Hitzewelle: Bald 33 Grad!

Nach einem verregneten Pfingstwochenende dürfen wir uns schon bald wieder auf Sonne, Hitze und hochsommerliche Temperaturen freuen! Laut den Meteorologen der Geosphere Austria wird es in den kommenden Tagen vor allem im Westen und Süden so richtig heiß – bis zu 33 Grad sollen es am Freitag werden!