Grand Prix von Aragon – ab 14 Uhr LIVE

Zum heuer wiederholten Mal hat es am Samstag in der MotoGP einen Doppelsieg der Marquez-Brüder gegeben. WM-Leader Marc Marquez gewann in Molina de Aragon beim Grand Prix von Aragon trotz schlechtem Start auf Ducati den Sprint mehr als zwei Sekunden vor Alex Marquez (Gresini Ducati), deren spanischer Landsmann Fermin Aldeguer (Gresini) wurde Dritter. Es ist der siebente Saisonsieg von Marc Marquez in acht Sprints, in der WM führt er 27 Punkte vor seinem Bruder. Kann er den Vorsprung weiter ausbauen? Schlägt Alex zurück? Erleben wir eine Überraschung? Hier erfahren Sie es live!