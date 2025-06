Neue Corona-Variante könnte uns im Sommer plagen

Der Stamm (NB.1.8.1) ist ein Nachfolger der nicht minder infektiösen Corona-Variante Omikron. Obwohl der neue Stamm in Großbritannien noch keine große Verbreitung hat, wird er genau beobachtet. „NB.1.8.1 wurde in Großbritannien bisher in geringer Zahl nachgewiesen, internationale Daten deuten jedoch darauf hin, dass sein Anteil an allen Covid-19-Fällen zunimmt“, so die stellvertretende Direktorin der britischen Gesundheitsbehörde Dr. Gayatri Amirthalingam.