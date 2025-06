Unangenehme Hitliste: Was den Bauch häufig quält

Durchfall kommt immer wieder einmal vor, oft ausgelöst durch Bakterien oder Viren. In vielen Fällen auch stressbedingt. Stetig häufiger tragen auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten ihren Teil dazu bei. In der Akutsituation viel trinken und auf schwere, fettige Kost verzichten. Bei Durchfällen über 72 Stunden, Blutungen oder Fieber ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.