Wie kann die Regierung Sie überzeugen?

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass überraschend viele Menschen mit der Arbeit der aktuellen Dreierregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS zufrieden sind – 46 % der Befragten gaben an, dieser Meinung zu sein. Rund 60 % glauben sogar, dass die Koalition die ganze Legislaturperiode überstehen wird. Trotz Zufriedenheit mit der Regierung liegt die FPÖ in der Sonntagsfrage weiter klar vorn. Die SPÖ verliert an Zustimmung, unter anderem wegen unpopulärer Sparmaßnahmen.