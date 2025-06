Perfekt: Stefan Lainer kehrt nach Salzburg zurück!

„Mein Ziel hier ist es, alles dafür zu tun, dass Salzburg wieder auf höchstem Niveau spielt, am besten in der Champions League. Ich will ein wichtiger Teil sein, wenn wir in die Erfolgsspur zurückfinden. Insgesamt sehe ich hier in Salzburg viel Potenzial, das es abzurufen gilt“, meint Lainer. Der Schritt zurück in die Heimat sei für ihn „eine tolle Chance, bei etwas Großem dabei zu sein“.