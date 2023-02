Kann Herbert Kickl Kanzler werden?

Eine Woche nach dem Triumph in Niederösterreich tourt Herbert Kickl jetzt durch Kärnten, sein Heimatland, das Anfang März den Landtag neu wählt. Der regionale FPÖ-Spitzenkandidat zieht kaum, so setzt sich der Bundesparteiobmann, laut Selbstdefinition Kärntens „verlorener Sohn“, an die Spitze des Wahlkampftrosses. Dort ruft er in die Fanmenge unter tosendem Applaus: „Machen wir das fertig, was Jörg Haider nicht vollenden konnte.“