Studenten in andere Gesundheitsberufe umleiten!

Das Reservoir ist groß: In absoluten Zahlen heißt das, österreichweit gab es bei der Aufnahmetestrunde im Juli 2022 15.788 Angemeldete und 11.643 tatsächliche Testteilnehmer für insgesamt 1850 Studienplätze. In Linz waren es 1907 Angemeldete und 1384 Testteilnehmer für 310 Studienanfängerplätze an der jungen Med-Fakultät. „Die fast 14.000 jungen Leute, die keinen öffentlichen Studienplatz für Medizin bekommen, überlegen sich dann was anderes, was ungefähr in diese Richtung geht – etwa ein Biologiestudium“, weiß Spitalsbetriebsratschef Helmut Freudenthaler, der am Linzer Kepler-Klinikum den wachsenden Personalmangel täglich aus erster Hand erlebt.