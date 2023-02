Kein Tempo-Limit trotz Unfallgefahr in Kurve

Wüste Szenen spielten sich – nicht zum ersten Mal – am Donnerstag vor einem Haus einer scharfen Kurve an der B 125 in Treffling, Gemeinde Engerwitzdorf, ab. Hausbesitzerin Jutta Steiner-Kronberger sagt: „Um 6.30 Uhr in der Früh ist ein polnischer Autotransporter in der Kurve geradeaus gefahren. Er hat auf einer Länge von 25 Metern unseren Gartenzaun abgeräumt und unsere beiden Autos geschrottet. Mein Alfa wurde gegen den Fiat Tipo meines Mannes gedrückt. Beim Nachbarn hat der Lkw noch eine Mauer komplett weggerissen.“