„Na gut, dann gehe ich jetzt halt zu Fuß!“

Die „Krone“ hörte sich am ersten Tag der U4-Sperre unter den Fahrgästen um. Die meisten nehmen die Bauarbeiten gelassen. Das bestätigt auch ein Wiener-Linien-Mitarbeiter. Die meisten seien etwas verwirrt, aber relativ entspannt. So auch Pensionistin Frau Waltraud S. (69). Sie sei froh, dass die Öffis überhaupt noch fahren, und nimmt sich den Tipp der Wiener Linien zu Herzen. Diese hatten ja im Vorfeld wegen der Sperre zu „Bewegung an der frischen Luft“ geraten.