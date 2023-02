Beifahrer blieb an Auto hängen: Mitgeschleift!

Ein 54-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau mehrere Hundert Meter von einem Auto mitgeschleift und schwer verletzt worden. Ein Freund hatte ihn mit dem Auto nach Hause gebracht und ihm beim Aussteigen geholfen. Wegen des starken Regens hat sich der 45-jährige Lenker beeilt, wieder loszufahren. Dabei dürfte sein Beifahrer am Pkw hängen geblieben sein.