Wann hört endlich jemand den „Sonderlingen“ zu?

Nämlich bei mir. Die Schlussfolgerung daraus ist, so glaube ich, von allgemeinem Interesse, deshalb bitte ich um ein wenig Geduld, ich werde es erklären: Vor Kurzem blieb ich also beim Zappen an einer Doku über Alternativenergie hängen - es ging ums Heizen, kein Wunder, trotz Klimawandel haben wir in Österreich die Annehmlichkeiten eines sizilianischen Winters noch nicht erreicht. Der Protagonist des Beitrags kam mir merkwürdig bekannt vor - ja, das war der berühmte Schweizer Solarpionier Josef Jenni!