Nach Herzinfarkt: Lebensrettung mittels App

„In unmittelbarer Nähe meines Wohnortes brauchte jemand Hilfe. Ich nahm den Auftrag an, bekam die Koordinaten aufs Handy und rannte los!“, schildert Claudia Schwarz. Sie ist Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz. Die Alarmierung erfolgte am 16. Dezember des Vorjahres um Mitternacht. Wenige Augenblicke später waren sie und ihr ebenfalls alarmierter und in der Nähe wohnender Kollege Christoph Hutter vom Samariterbund vor Ort.