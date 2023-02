Bewusst aufwachsen im Einklang mit Mutter Natur

Egal ob es stürmt, regnet, friert oder schneit: Bei den Waldkindern Libella, einer privat finanzierten Kinderbetreuungsgruppe in Purbach, wird bei jeder Witterung im Freien gespielt. Das alternative pädagogische Konzept zielt nämlich darauf ab, die Beziehung zur Natur zu intensivieren. Gemeinsam werden Wald, Wiesen und Bäche erkundet, Stöcke geschnitzt und Kränze geflochten. Außerdem wird der Waldboden barfuß erkundet, Stockbrot am Lagerfeuer gebraten und Wissen mithilfe von Naturmaterialien begreifbar gemacht. Die Natur als „größtes Lehrbuch aller Zeiten“ bietet jeden Tag Spannendes, das erforscht werden kann - frei nach dem Motto von Konrad Lorenz „Man schützt nur, was man liebt, man liebt nur, was man kennt."