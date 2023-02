Alfons Haider: „War wirklich am Boden zerstört“

Alfons Haider (65) sitzt in seinem Büro im gläsernen Kulturzentrum in Eisenstadt nahe dem Landhaus. Dreimal wöchentlich pendelt er als Generalmusikintendant des Burgenlands von Wien per Zug hierher und ist in seiner Funktion nach zwei Jahren mehr als angekommen. Dass es sich aber ausgerechnet in seinem 25. Jahr beim Opernball für ihn heuer ausgetanzt hat, drückt ihn dennoch mehr als ein nicht sitzender Lackschuh. „18 Interviewanfragen hab ich bekommen. Auch aus Deutschland. Aber alle abgesagt!“, schildert er das Echo auf das überraschende ORF-Aus.