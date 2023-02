Totengräber drohte seinem Chef mit dem Tod

Es waren gewaltige Mengen an Alkohol, die der Angestellte einer Kirche am Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf wiederholt vor seinem Dienstantritt zu sich genommen hatte. Auch am Mittwoch war es wieder einmal so weit - um 9 Uhr früh erschien der 53-Jährige „vollbetankt“, mit unglaublichen 3 Promille Alkohol im Blut. Mit der Ruhe am Friedhof war Schluss: Der Ukrainer pöbelte seine Kollegen an, verhielt sich aggressiv.