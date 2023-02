Maßnahmenende: Optimismus gut, Vorsicht besser

Am 30. April endet die Maskenpflicht auch in medizinischen Einrichtungen. Bockig bleibt die Metropole Wien. Die Maskenpflicht u. a. in Öffis bleibt dort bis Ende Februar. Man will mit Experten beraten, wie es weitergeht. Fix: Mit 30. Juni ist die Meldepflicht bei Covid-Erkrankungen Geschichte. Raus aus dem Krisenmodus, sagen die Minister.