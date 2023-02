Kickl ortet „Herumgemurkse“ bei Maßnahmenende

Maske schon vorher an den Nagel gehängt

Der aktuelle Plan der Regierung sieht vor, dass die Pandemie hierzulande formell am 30. Juni 2023 enden soll, wie es am Mittwoch hieß. Eine Corona-Infektion wird dann wie eine normale Krankheit behandelt, es endet damit auch die derzeit noch gültige Verkehrsbeschränkung für positiv getestete Menschen. Noch vor dem Ende aller Corona-Maßnahmen sollen bereits die Masken an den Nagel gehängt werden: Konkret wird das Ende April in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen der Fall sein.