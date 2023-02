Mit 30. Juni fallen sämtliche Corona-Maßnahmen

Beim ersten Pressefoyer nach dem Ministerrat im frisch renovierten Parlament ist am Mittwoch das nahende Ende der Corona-Pandemie verkündet worden - und das fast genau drei Jahre nach den ersten bestätigten Fällen in Österreich. „Ich hoffe, dass wir nun ein Kapitel schließen können, das in die Geschichtsbücher eingeht“, so Verfassungsministerin Karoline Edtstadler.