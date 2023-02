„Schande für die PDC“: Fans feinden Darts-Profi an

Nun wurde sogar eine Petition ins Leben gerufen, um ihn von der PDC Tour fernzuhalten. „In all der Zeit, in der ich mich mit dem Sport beschäftige, habe ich noch nie jemanden gekannt, der in der Darts-Gemeinschaft so unbeliebt war wie Adam Smith-Neale“, meint der ehemalige Darts-Profi Paul Nicholson bei „Sporting Life“. „Und das will schon was heißen, wenn man bedenkt, wie groß die Konkurrenz um diese Ehre ist.“