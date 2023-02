War das der Todesstoß für den neuen Bozner Platz?

„Meine Verwunderung und Enttäuschung nach Erhalt der Informationen über den Bozner Platz war riesengroß“, berichtete dessen Obmann Michael Perger: „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer vom Stadtzentrum so im Stich zu lassen ist unverantwortlich. Dass dieses wichtige Projekt seit 2016 von den Amtsführenden in der Stadt - aktuell die politischen Verantwortlichen im Tiefbauamt - nicht vorangetrieben wird, ist nicht mehr tolerierbar. Der Bozner Platz ist in der heutigen Erscheinung ein Schandfleck, er ist eine Gstätt‘n.“ Die Diskussion müsse sofort in Richtung einer Umsetzungsdiskussion in vertretbarem Rahmen und nicht in einen Stopp des Projektes gehen.