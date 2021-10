In Innsbruck kommt der neue Bozner Platz!

Neuer Bozner Platz: Das Für und Wider

In dieser Sondergemeinderatssitzung wurde aber nicht nur ein „formaler Fehler“ saniert und der Beschluss des Gemeinderats quasi nachgeholt, sondern das ganze Projekt selbst wurde noch einmal in Frage gestellt. Befürworter (Grüne, VP, FI, NEOS) sehen eine Notwendigkeit in der Aufhübschung des viel frequentierten Platzes, um die Wirtschaft dort inklusive Gastro zu stärken und den Menschen etwas Gutes zu tun: Es soll feiner werden, dort zu flanieren und Zeit zu verbringen.