Erfahrener Ermittler und „Kiebarettist“

Er war einer der erfahrensten Ermittler Österreichs und absolvierte am Dienstag seinen letzten Arbeitstag. Doch so ernst Norbert Janitsch seinen Job im Landeskriminalamt nahm und akribisch jede Spur selbst in den verzwicktesten Fällen verfolgte, so zielsicher stöberte der leitende Beamte des Landeskriminalamtes auch Pointen auf.