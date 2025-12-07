Vorteilswelt
WEGA rückte an

Streit um Miete eskaliert: Mann greift zu Messern

Wien
07.12.2025 11:33
In Wien-Brigittenau ist es am Samstag zu einer gefährlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung gekommen. Dabei gerieten ein 22-Jähriger und sein 29-jähriger Vermieter wegen einer ausstehenden Zahlung und der Kündigung des Mietverhältnisses heftig aneinander. 

Was zunächst als verbale Meinungsverschiedenheit begann, soll schnell eskaliert sein: Laut Polizei kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei der 29-Jährige schließlich zwei Küchenmesser schnappte und versucht haben soll, seinen Mitbewohner damit zu verletzen. Der 22-Jährige soll wiederum eine Glasflasche in Richtung seines Vermieters geworfen haben.

Beide auf freiem Fuß angezeigt
Die alarmierte Sondereinheit WEGA traf den 29-Jährigen noch in der Wohnung an, stellte die beiden Messer sicher und nahm den Mann vorläufig fest. Beide Beteiligten wurden nach Abschluss der ersten Ermittlungen auf freiem Fuß angezeigt.

Wien
