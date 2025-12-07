Streit um Miete eskaliert: Mann greift zu Messern

Was zunächst als verbale Meinungsverschiedenheit begann, soll schnell eskaliert sein: Laut Polizei kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei der 29-Jährige schließlich zwei Küchenmesser schnappte und versucht haben soll, seinen Mitbewohner damit zu verletzen. Der 22-Jährige soll wiederum eine Glasflasche in Richtung seines Vermieters geworfen haben.