Die Jagd nach Gold

Seitens des ÖSV hat man die Erwartungen nach unten revidiert: Lediglich „vier bis sechs Medaillen“ erhofft sich Präsidentin Roswitha Steiner. Die eine oder andere könnte in der ersten WM-Woche die ewige ÖSV-Bilanz aufbessern: am Montag bei der Kombination der Damen (10.15/14.00 Uhr, jeweils live in ORF 1), am Dienstag bei der Kombi der Herren (10.15/14.00 Uhr) sowie bei den Super-G-Rennen am Mittwoch (Damen; 10.45) und am Donnerstag (Herren; 10.45).