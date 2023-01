Ukraine: Russland bereitet neue Großoffensive vor

Auch das in den USA ansässige „Institute for the Study of War“ (ISW) geht davon aus, dass Moskau „die Bedingungen für eine entscheidende Offensivkampagne“ schaffen will. Russische Truppen versuchen daher laut dem ISW, die zahlenmäßig unterlegenen ukrainischen Streitkräfte mit den Angriffen auseinander zu sprengen. Russland hat hunderttausende Reservisten und Strafgefangene mobilisiert, um zu versuchen, die ukrainischen Linien zu durchbrechen und den gesamten Donbass, ein riesiges Kohle- und Industriegebiet im Osten der Ukraine, einzunehmen.