Erste Kampfpanzer in drei Monaten in der Ukraine

Nun müsse auch möglichst rasch mit der Klärung der Nachschubwege begonnen werden, erklärte Pistorius nach einer Sitzung des Bundestags-Verteidigungsausschusses in Berlin. Für den SPD-Politiker ist die Entscheidung zur Lieferung von deutschen Kampfpanzern „historisch, weil sie international abgestimmt geschieht, und weil sie in einer höchst brisanten Lage in der Ukraine geschieht“. Die Bundesregierung wird auch seinen Partnerländern die Genehmigung geben, eigene Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Am Dienstag hatte Polen einen entsprechenden Antrag gestellt.