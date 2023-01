„Fehler, die FPÖ nur auf Asyl-Thema zu reduzieren“

Die FPÖ befindet sich in einem politischen Hoch: Am Sonntag gab es bei der Landtagswahl in Niederösterreich ein kräftiges Plus von rund zehn Prozentpunkten und erstmals Platz zwei, bundesweit liegen die Freiheitlichen in den Umfragen mittlerwiele auf Platz eins. „Das zeigt, dass die FPÖ endgültig die Entwicklung von einer monothematischen zu einer breit aufgestellten Partei geschafft hat“, analysiert Politikberater Thomas Hofer. Ähnlich sieht es Meinungsforscher Peter Hajek: „Die FPÖ nur auf das Thema Asyl zu reduzieren, ist ein großer Fehler.“