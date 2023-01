Pakistan: 32 Tote bei Explosion in Moschee

Bei einem Anschlag auf eine Moschee in einem Polizeihauptquartier sind am Montag in Pakistan mehr als 30 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Polizei berichtete der Deutschen Presse-Agentur zudem von 147 Verletzten, von denen sich mehrere in einem kritischen Zustand befinden soll. Die Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus.