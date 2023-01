Drogen-Lenker gab bei Kontrolle falsche Daten an

Während des Streifendienstes fiel einer Polizeistreife in Wels am Sonntag gegen 22.15 Uhr im Bereich der Salzburger Straße ein Pkw auf, der draufhin zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten wurde. Der vorerst unbekannte Fahrer verhielt sich gegenüber den Beamten von Anfang an renitent und teilweise aggressiv.