Auch in Hauseinfahrten gelten nun Parkgebühren!

Mit 30. tritt in Klagenfurt die neue Kurzparkzonengebühren- und Parkgebührenverordnung in Kraft. Die wichtigste Änderung betrifft das Gratis-Parken: Ab sofort darf man bei genauer Hinterlegung der Ankunftszeit nur noch 15 Minuten gebührenfrei stehen bleiben - bisher waren es ja 30 Minuten. „Diese Zeit kann problemlos für das Besorgen eines Parktickets oder kurze Erledigungen in der Stadt genutzt werden“, heißt es von der Stadt. Dafür wird immerhin die erste Parkstunde billiger: 90 Cent statt 1,80 Euro. Jede weitere halbe Stunde kostet - wie schon jetzt - 90 Cent. Der Tagestarif von insgesamt sieben Euro in den gekennzeichneten Parkstraßen bleibt unverändert.