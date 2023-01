Wasserkran-Gigant arbeitet fast wie Gehirnchirurg

Ganzer Stolz von Schiffskapitän Josef Jagsch ist das neue Positionssystem, dass dem Schwerlast-Kranschiff ungekannte Standfestigkeit an Ort und Stelle verleiht. Bis zu elf Meter tief können die Teleskopstützen ausgefahren werden und damit der 80 Tonnen schwere Schwimmkran verankert werden. Damit steht die „DOOKW 2“ sicher in der Donau und kann auch die schwersten Lasten mit geringster Erschütterung einheben. Bis zu 80 Tonnen könnte der Kran stemmen, aber die Elemente, die das Wehrfeld beim Donaukraftwerk Abwinden-Asten abdämmen, damit es trocken gelegt werden kann, sind „nur“ 30 Tonnen schwer. Sie müssen präzise in die Führungsschlitze am Wehrfeld eingefädelt und versenkt werden.