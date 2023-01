Deutschland: Geschwister brachen auf Eis ein - tot

Eis war nur wenige Zentimeter dick

Die Eisschicht auf dem See sei nur etwa zwei bis drei Zentimeter dick gewesen - zu wenig, um die Last von zwei Menschen zu tragen, so die Polizei. Unklar ist derzeit noch, wann und wieso die beiden auf den See liefen. Die Einbruchstelle sei „nur unweit vom Ufer entfernt“ gewesen, heißt es. Polizei und Kräfte der Wasserwacht suchten mit Tauchern und einem Hund nach den Geschwistern, die Samstagfrüh, gegen 8.30 Uhr, nur noch tot geborgen werden konnten.