Drei Burschen mit geklautem Pkw auf Einbruchstour

In der Nacht vom 4. auf 5. Jänner haben drei Jugendliche (16, 16, 17) aus Klagenfurt und Klagenfurt-Land das Auto einer Firma in Kirschentheuer, Gemeinde Ferlach, unbefugt in Gebrauch genommen. Danach montierten sie zwei Kennzeichentafeln, die sie zuvor von einem anderen Fahrzeug entwendet hatten. Mit dem Auto unternahmen sie gleich mehrmals eine Spritztour. Doch das war noch nicht alles.