Politik? Reden wir doch lieber über den Selfie-Bär

Am Donnerstag hielt der Bundespräsident seine große Rede zu seiner Angelobung. Es war eine gute Rede. Aber wer kann sich heute noch an den Inhalt erinnern? Dass die FPÖ beleidigt ist. Nun gut, das sind die Freiheitlichen öfter. Es gibt zu viele Nachrichten. Es gibt zu viel zu erledigen. Nimmt man nur einen Tag in der Woche als Beispiel. Den Freitag etwa. Nur den Vormittag.