Kampf gegen Krise: Biosprit als „Geheimwaffe“

Ergänzen, nicht ersetzen – so lautet aktuell noch der Grundsatz der heimischen Biosprit-Lobby. Doch das Potenzial von Biodiesel und Bio-Ethanol als Sprit-Ersatz ist auch hierzulande gewaltig. Die jüngsten energiepolitischen Weichenstellungen im Land zeigen jedenfalls, dass trotz des veritablen Hypes um Wasserstoff- und Elektromotoren auch die Energie aus Pflanzenöl, Altspeisefett & Co. ein wichtiges Puzzlestück in der Mobilitätsfrage darstellen kann.