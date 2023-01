Ein Revolutionär der Malerei mit kurzem Leben

Lange in der Versenkung

Und trotzdem: Er zählt zu jenen österreichischen Malern, die „in der Kunstgeschichte stiefmütterlich behandelt werden“, ist Lentos-Chefin Hemma Schmutz der Ansicht. Das Linzer Kunstmuseum an der Donau steuert nun dagegen, es widmet Egger eine beachtliche Personale, längst überfällig, denn so Schmutz: „Die letzte große Ausstellung hatte er 1995 im Wiener Belvedere, dann folgte nichts.“