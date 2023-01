Villach in Kärnten: Die weiße Leichtigkeit

Warm eingepackt, kann uns die Kälte nichts anhaben, der Schnee knirscht bei jedem Schritt unter unseren Schuhen, während wir auf dem Slow Trail im Europaschutzgebiet Bleistätter Moor am Ossiacher See entlangwandern. Zauberhafte Stille umgibt einen. Alles scheint in Watte gepackt zu sein. Der Alltag macht eine Runde Pause, während das Auge über die verschlafene Natur streift. Einige Enten und Schwäne trotzen schwimmend Eis und Kälte im Wasser. Mit dem Profifotografen und Bergwanderführer Jörg Schmöe an der Seite genießen wir die Ruhe und finden auch zu dieser Jahreszeit zahlreiche Fotomotive. In den 1930er-Jahren wurde das Moor trockengelegt, um die so entstandenen Wiesenflächen landwirtschaftlich nutzen zu können. Heute ist das Moor renaturiert und als „Europaschutzgebiet Tiebelmündung-Bleistätter Moor“ dank teilweiser Flutung und Wiederherstellung der Feuchtlebensräume ein Paradies für Tiere und Pflanzen. Das Pumphaus, das einst das Wasser aus dem Moor pumpte, dient heute Fledermäusen und Störchen als Zuhause.