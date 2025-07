Camper und Wanderer bringen Gämsen in Bedrängnis

Martin Prumetz war sein ganzes Arbeitsleben lang Berufsjäger, so wie sein Vater. Doch um einen bloßen Abschuss ging es dem Obersteirer nie, sondern um Beobachtung, um das Studium der Fauna, um die Tiere. Für sie tritt er schon lange als Mahner auf, mit eindringlichen Appellen an die Gesellschaft. So wie jetzt. „Weil es leider immer schlimmer wird.“