Kein Not-Schalter? Steirer starb in Förderschnecke

Es waren schreckliche Momente, die sich im März in einer Biomasseanlage in der Südoststeiermark abspielten: Ein 48-jähriger Arbeiter war mit seiner Kleidung in eine Förderschnecke für die Hackschnitzel geraten. Kollegen versuchten noch verzweifelt, den Notstopp zu aktivieren, was aber erst mit Verzögerung gelang – denn der Schalter befand sich laut Polizei in einem versperrten Maschinenraum.