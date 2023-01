Zug-Drama: Was über die Messerattacke bekannt ist

Es ist kaum zu fassen, welche Schreckensszenen sich am Mittwoch in Norddeutschland in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg abgespielt haben. Ein 33-jähriger Mann soll während der Fahrt plötzlich auf mehrere Fahrgäste eingestochen haben. Zwei Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen ihre Ermittlungen am Donnerstag fortsetzen. Es bleiben noch immer einige Fragen offen - ein paar Details sind allerdings schon bekannt.