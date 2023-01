Zahlen mittels Handy in Österreich am Vormarsch

Die Österreicherinnen und Österreicher bezahlen weiterhin am liebsten mit Bargeld, auch die Bankomatkarte wird häufig genutzt. Das sogenannte Mobile Payment, also das Bezahlen per Smartphone, findet allerdings immer mehr Zulauf, wie eine Umfrage im Auftrag der BAWAG Group und des Bankenverbandes zeigt. Das Zahlungsmittel ändert sich auch je nach Lebensbereich: So werden Einkäufe im Geschäft oft mit Bankomatkarte bezahlt, im Gasthaus kommt häufiger Bargeld zum Einsatz.