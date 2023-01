Weitere Niederlage für Pöltl und San Antonio Spurs

In einem umkämpften Spiel hat es für die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Niederlage gesetzt. Die Texaner verloren 104:113 bei den Los Angeles Lakers. Jakob Pöltl musste sich mit fünf Punkten begnügen. Zudem verbuchte der 27-jährige Wiener acht Rebounds, vier Assists und einen Steal in 22:53 Minuten auf dem Parkett. Bereits am heutigen Donnerstag treten die Spurs bei den LA Clippers an.