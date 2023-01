Willi sucht Verbündete für Neuwahl im Herbst

So wie am Mittwoch wieder an der leidigen Tempo-30-Debatte im gesamten Stadtgebiet zu sehen war. Dieses Thema zeigte symptomatisch, woran es in Innsbruck wirklich krankt: An nicht ideologiefreier Herangehensweise, an mangelnder Vorbereitung, an mangelnder Fähigkeit, andere Fraktionen einzubinden und auch an der mangelnden Konsensbereitschaft. Hier wäre der Bürgermeister gefordert - immerhin ist er ausgebildeter Mediator. Doch er hat sich als Freund von Alleingängen erwiesen, behält lieber 30 Zuständigkeiten, anstatt diese aufzuteilen. Eine absolute Verhöhnung des arbeitsteiligen Prinzips. Mit entsprechenden Ergebnissen.