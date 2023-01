Arzt, Politiker und Gschichtldrucker in Salzburg

Gschichtln fürs Wirtshaus und fürs Beisl

Soll man sich diese jetzt also vom Autor selbst vortragen lassen? Manche schon! Gerade wenn er sein Unverständnis über gesellschaftlichen und politischen Wahnsinn rauslässt. Um die Bezeichnung „Kabarettist“ verdient in seine Ansammlung an Jobbezeichnungen aufzunehmen, muss Marco Pogo ein bisschen an seinem Stil feilen. Da wirkt er zwischen trocken und flapsig noch unentschieden. Auch kommen manche Passagen sehr technisch und konstruiert rüber, was das Tempo des Programms drosselt.