Wlazny: „Schade, dass sich VdB nicht gemeldet hat“

Stichwort Wahlkampf: Sie hielten es mit ihrer Werbeplakat-Serie klein und selbstgemacht. Insgesamt gibt es 27 Plakate. Die stehen nur in Wien, während die anderen Kandidaten in ganz Österreich von Plakatständern- und Wänden lachen. Wen und was bekommen die Salzburger, wenn sie Dominik Wlazny wählen?

Ja, die Plakate stehen nur in Wien. Das hat aber logische Gründe: Das kleine Budget und dass nicht das ganze Land mit den gleichen, nichtssagenden Sujets zugepflastert sein muss. In Wien sind sie für mich praktisch aufzustellen, die Plakate gelten aber für alle in Österreich. Und die Themen, die ich anspreche, gehen auch alle etwas an. Es ist kein rein Wiener Ding, dass Frauen jedes achte Jahr gratis arbeiten. Es ist jedes Bundesland von der Teuerung betroffen. Auch wenn einige hundert Kilometer dazwischen legen - in Vorarlberg haben die Menschen oftmals die gleichen Sorgen wie in Wien. Das ist auch keine Frage des Alters.