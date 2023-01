„Pinkel-Affäre“ auf Dach schockt Gemeindebau

Die Bewohner in der Jedleseerstraße 75 in Wien-Floridsdorf sind durch neun Jahre Dauerbaustelle hart im Nehmen. Doch vor Kurzem kam es zu untragbar hygienischen Zuständen, die man kaum glauben kann: Die Arbeiter diverser Baufirmen, die am Dach den Ausbau durchführten, verrichteten ihre Notdurft nicht in den dafür vorgesehenen mobilen Toiletten, sondern direkt auf besagtem Dach. In verschiedene Winkel und Öffnungen und - besonders schlimm - Lüftungsschächte!