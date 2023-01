Nachbau von Nawalnys Zelle steht nun in Berlin

Isolationshaft reine Schikane

In den vergangenen sechs Monaten war Nawalny immer wieder in Isolationshaft verlegt worden - das letzte Mal am 31. Dezember. Die Begründung: Der Politiker habe sich zur falschen Zeit das Gesicht gewaschen. Sein Anwalt, Wadim Kobsew, machte daraufhin öffentlich, dass Nawalny mit schweren Grippesymptomen zu kämpfen habe und nicht medizinisch versorgt werde. Daraufhin forderten russische Ärzte und Rechtsanwälte in einem offenen Brief, Nawalny nicht mehr wegen vorgeschobener Gründe in Isolationshaft zu schicken.